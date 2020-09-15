Виновники смертельных ДТП в Британии будут получать пожизненные сроки

Британских водителей будут сажать в тюрьму на пожизненные сроки за ДТП со смертельным исходом. Нововведение начнет действовать в ближайшие месяцы.

Пожизненное заключение грозит водителям, которые спровоцировали летальное ДТП, превышая скорость движения. Аналогичная мера наказания будет применяться к тем, кто устроил смертельную аварию в результате гонок или разговоров по телефону во время управления транспортным средством.

В настоящее время максимальный срок за такое преступление в Британии составляет 14 лет. Новое наказание планируют ввести до конца года, передает РЕН ТВ со ссылкой на Mirror.