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7:40   15 Сентября 2020
Общество

Виновники смертельных ДТП в Британии будут получать пожизненные сроки

Виновники смертельных ДТП в Британии будут получать пожизненные сроки

Британских водителей будут сажать в тюрьму на пожизненные сроки за ДТП со смертельным исходом. Нововведение начнет действовать в ближайшие месяцы.

Пожизненное заключение грозит водителям, которые спровоцировали летальное ДТП, превышая скорость движения. Аналогичная мера наказания будет применяться к тем, кто устроил смертельную аварию в результате гонок или разговоров по телефону во время управления транспортным средством.

В настоящее время максимальный срок за такое преступление в Британии составляет 14 лет. Новое наказание планируют ввести до конца года, передает РЕН ТВ со ссылкой на Mirror.

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Автор: Илья Романович
#дтп #британия #тюрьма

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