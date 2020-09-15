Небольшие магазины начнут принимать оплату по QR-коду

Российский банк в рамках эксперимента внедрит систему быстрых платежей в следующем году. Соответствующая информация содержится в документах к нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство".

Быстрые платежи в 2021 году будут доступны только для сегментов малого бизнеса. Правительство выступило против предложения об ограничении процентной ставки эквайринга для малого и среднего бизнеса до 1%, сообщает газета "Известия".

Системно значимые банки откроют небольшим фирмам доступ к системе быстрых платежей со следующего года. Банки с универсальной лицензии получат такую возможность с 2022 года.

Многие банки раскритиковали такое нововведение. Это связано с тем, что компании будут вынуждены платить не только за банковские операции, но и за платежи по QR-коду.