США разместят 150 истребителей F-34 и F-22 на Аляске

Американские власти планируют разместить в штате Аляске самое большое количество самолетов пятого поколения. В граничащий с Россией регион будут переброшены 150 истребителей F-22 и F-35.

Сенатор Дэн Салливан отметил, что нигде на Земле не будет больше такого количества истребителей пятого поколения. Об этом он сказал во время видеосеминара, организованном вашингтонским научно-исследовательским Центром имени Вудро Вильсона.

"С учетом того, что F-22 размещены на базе Элмендорф-Ричардсон, а F-35 разместят на базе Эйлсон, на Аляске таким образом будет более 150 сверхзвуковых боевых самолетов", — заявил сенатор.

Салливан также напомнил о расширении порта Ном, тем самым указав на серьезность намерений американских властей в Арктике.