Поставки СПГ американских производителей в Европу резко сокращаются

Производители сжиженного природного газа (СПГ) из США были вынуждены резко сократить объемы поставок в Европу. В страны Европейского союза с начала текущего года поступило около 64,2 миллиарда кубометров СПГ после регазификации.

Сентябрьские объемы поставок СПГ также продолжили свое падение. Так, впервые с января 2020 года темпы снабжения американского газа в Европу стали отставать от аналогичных показателей в 2019 году, передает "Комерсантъ"

В настоящее время клиентам Вашингтона выгоднее делать закупки СПГ в Европе, выплачивая по 60-70 долларов за кубометр, при этом выплачивая штраф заводам из США.