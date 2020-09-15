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5:52   15 Сентября 2020
Экономика

Поставки СПГ американских производителей в Европу резко сокращаются

Поставки СПГ американских производителей в Европу резко сокращаются

Производители сжиженного природного газа (СПГ) из США были вынуждены резко сократить объемы поставок в Европу. В страны Европейского союза с начала текущего года поступило около 64,2 миллиарда кубометров СПГ после регазификации.

Сентябрьские объемы поставок СПГ также продолжили свое падение. Так, впервые с января 2020 года темпы снабжения американского газа в Европу стали отставать от аналогичных показателей в 2019 году, передает "Комерсантъ"

В настоящее время клиентам Вашингтона выгоднее делать закупки СПГ в Европе, выплачивая по 60-70 долларов за кубометр, при этом выплачивая штраф заводам из США.

"В августе загрузка почти всех американских СПГ-заводов, за исключением Dominion Cove Point, была значительно ниже 50%. А в конце месяца заводы в Мексиканском заливе вообще прекратили работу из-за урагана "Лаура", — говорится в материалах операторов.

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Автор: Юлия Яковлева
#сша #европа #спг

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