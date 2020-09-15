Пушков связал войны и протесты в мире с США

Конфликты, которые происходят в разных странах, — это вовсе не борьба за демократические ценности. Об этом заявил председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Мир идет к стандартизации под руководством Соединенных Штатов Америки, считает сенатор. По его словам, люди, которые в разных странах разными способами борются за свободу, на самом же деле двигаются противоположном направлении, передает РИА SM News.

"Если отвлечься от риторики и рассуждений о "свободе", то глубинный вектор происходящего [...] — один: речь не о "демократии" и даже не о лучшей жизни, а о движении к глобальной унификации мира под американским началом", — заявил Пушков.

Сенатор недавно высказался относительно внутреннего кризиса в США, который, по его мнению, связан с противоречиями среди граждан. Негативно влияют на страну "безудержный конфликт элит, и ненависть полиции к черным, а черных — к белым, и заговоры против Трампа, и убийства в ходе погромов".