Глава NASA оценил значение найденного в атмосфере Венеры фосфина

Исследование Венеры после обнаружения в атмосфере планеты фосфина, который может иметь биологическое происхождение, должно стать приоритетным. На это указал глава NASA Джеймс Брайденстайн.

Глава NASA высоко оценил находку ученых. Он назвал это событие крайне важным.

"Жизнь на Венере? Обнаружение фосфина, побочного продукта анаэробной биологии, является наиболее важным событием в создании убедительных доводов в пользу существования внеземной жизни", — подчеркнул Брайденстайн.

Ученые ранее рассказали, откуда в атмосфере Венеры мог появиться фосфин. Они считают, что облаках планеты обитают микробы. Они способны выделять этот газ.