США раскрыли срок возобновления тестирования вакцины от COVID-19

Разрабатываемая компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом вакцина от коронавируса вызвала побочную реакцию у одной из пациенток. Из-за этого инцидента тестирование препарата остановили до середины этой недели.

Решение о приостановке испытаний американской вакцины было принято для того, чтобы проанализировать полученные данные о безопасности и эффективности препарата. В тоже время были возобновлены испытания вакцины, разрабатываемые в Бразилии и Великобритании, передает ТАСС.

Недавно стало известно, что российский аналог вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" был выпущен в гражданский оборот. В первую очередь она будет распределена среди группы населения с повышенными рисками.