Посольство РФ призвало Пентагон "не раздувать антироссийские настроения"

США следует сосредоточить свое внимание на "продуктивном взаимодействии" с РФ, которое поможет укрепить глобальную безопасность и стабильность, вместо того, чтобы "раздувать антироссийские настроения". Об этом заявило посольство РФ в Вашингтоне.

Представители посольства считают, что глава Командования глобального удара ВВС США генерал Тимоти Рэй в своем недавнем интервью приравнял "угрозу" от России и Китая к угрозе от терроризма. При этом он ссылается на то, что РФ и КНР занимаются модернизацией своего ядерного арсенала, передает РИА Новости.

"Примечательно, что такие ремарки делаются на фоне продолжительных затратных усилий Вашингтона по совершенствованию собственного ядерного оружия", — подчеркнули дипломаты.

При этом США сами повышают риск возникновения возможного конфликта. В 2019 году они развернули боезаряды W76-2 на баллистических ракетах "Трайдент II". Такими действиями Соединенные Штаты понижают "порог" применения ядерных вооружений.