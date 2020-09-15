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3:30   15 Сентября 2020
Общество

Боец UFC попытался поцеловать руку Трампа после напутственной речи

Боец UFC попытался поцеловать руку Трампа после напутственной речи

Поступок бойца смешанного стиля Колби Ковингтона озадачил поклонников. Спортсмен попытался поцеловать руку президента США перед боем на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с экс-чемпионом организации в среднем весе Тайроном Вудли.

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, стоя рядом с Ковингтоном, говорил напутственную речь. Боец в это время широко улыбался и качал головой в знак согласия, передает Lenta.ru.

"Я буду смотреть бой Колби, я большой фанат Колби. Он победитель и чемпион. Это будет невероятный вечер, отличный поединок. Хочу пожелать ему большой удачи в предстоящем бою. Удачи, чемпион!" — заявил Трамп.

Президент подал Ковингтону руку для рукопожатия, но боец поднес руку Трампа к своему лицу, но потом быстро одернул. Поклонники подумали, что спортсмен действительно хотел поцеловать кисть главы США, но на полпути передумал.

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Автор: Юлия Яковлева
#трамп #Колби Ковингтон #поцелуй руки

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