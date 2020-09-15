СМИ сообщают о взрыве рядом с проданным домом Зеленского под Киевом

Взрыв газа произошел в поселке Чабаны Киевской области. Громкий хлопок раздался поздно ночью.

Первые сообщения о происшествии поступили в 00:15. Раздался сильный хлопок, после чего шум продолжился. Еще позднее появилась информация о взрыве газовой трубы высокого давления, передает "Страна.ua".

Спасатели прибыли на место. Они рекомендовали жителям улицы Полевой покинуть территорию вблизи места происшествия из-за угрозы новых хлопков. Недалеко от места ЧП в поселке Маеток располагается дом украинского президента Владимира Зеленского. Недавно он продал этот дом.