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2:35   15 Сентября 2020
Происшествия

СМИ сообщают о взрыве рядом с проданным домом Зеленского под Киевом

СМИ сообщают о взрыве рядом с проданным домом Зеленского под Киевом

Взрыв газа произошел в поселке Чабаны Киевской области. Громкий хлопок раздался поздно ночью.

Первые сообщения о происшествии поступили в 00:15. Раздался сильный хлопок, после чего шум продолжился. Еще позднее появилась информация о взрыве газовой трубы высокого давления, передает "Страна.ua".

Спасатели прибыли на место. Они рекомендовали жителям улицы Полевой покинуть территорию вблизи места происшествия из-за угрозы новых хлопков. Недалеко от места ЧП в поселке Маеток располагается дом украинского президента Владимира Зеленского. Недавно он продал этот дом.

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Автор: Руслан Неглинный
#украина #взрыв #зеленский

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