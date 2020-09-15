Профсоюзы РФ обсудят с работодателями введение минимальной зарплаты в час

Понятие "минимального размера часовой ставки" может появиться в России. Профсоюзы обсудят это нововведение с работодателями.

Введение минимальной зарплаты в час будет актуально для работников с почасовой оплатой труда и "занятых по краткосрочным трудовым договорам". Информацией об этом поделились "Известия".

С инициативой о введении часового минимума оплаты труда выступило Правительство РФ. В других странах это уже применяется. Минимальная ставка за час в Германии равна 8,5 евро, в Венгрии — 9,9 евро, в Болгарии — 6 евро.

Работодатели еще не сформулировали свою позицию по этому вопросу. Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Федор Прокопов считает, что в этой идее нет ничего плохого, но он сомневается в необходимости введения нового понятия.