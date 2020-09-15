Путин поучаствует в церемонии открытия построенных Минобороны медучреждений

Церемония открытия медицинских учреждений, которые построены силами Министерства обороны РФ, пройдет во вторник, 15 сентября. В нем примет участие президент России Владимир Путин, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Военные строители раньше срока возвели два многопрофильных медцентра в Великих Луках и Пскове на 100 и 200 мест соответственно. Путин планирует провести церемонию открытия медучреждений в формате видеоконференции, заметил Песков.

Центры оснащены самым современным оборудованием. До этого в 15 регионах России было возведено Министерством обороны РФ 16 многопрофильных медцентров на базе военных госпиталей, также три медцентра в Дагестане и один в Воронеже для жителей региона, передает ТАСС.