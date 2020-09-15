Омский токсиколог назвал недостоверными новые вбросы ФРГ по делу Навального

Очередные вбросы немецкой стороны относительно дела российского блогера Алексея Навального не являются достоверными. Почему новая гипотеза специалистов ФРГ напоминает провокацию, рассказал токсиколог Омской больницы СМП №1 Александр Сабаев.

Недавно в Германии сформировали еще одну версию инцидента с Навальным. Агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники сообщило, что медики бригады скорой помощи в Омске якобы "не выявили" признаков нарушения обмена веществ и повышенного уровня сахара в крови создателя ФБК (признан в РФ иноагентом). Информаторы уточнили, что в их распоряжении имеются сведения, согласно которым российские врачи не зафиксировали отклонений в уровне сахара. По их словам, он составил 3-5 миллимоль на литр.

"Это неправда, бригада скорой помощи увидела сахар на уровне 13 миллимоль на литр. Параметры обмена веществ определяются только с помощью биохимического анализа, который можно провести только в больнице", — отреагировал Сабаев.

Журналисты "Правды.ру" обнародовали результаты расследования в отношении единственного лица, имевшего доступ к Навальному и при этом уклонившегося от дачи показаний по его делу, — негласной помощницы блогера Марии Певчих. Представители СМИ выяснили, что она сопровождала основателя ФБК в его рабочей поездке, в частности во время возращения из Томска в Москву. МВД РФ накануне официально объявило о розыске Певчих.