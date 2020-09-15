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0:21   15 Сентября 2020
Политика

Зеленский подписал указ о новой стратегии национальной безопасности Украины

Зеленский подписал указ о новой стратегии национальной безопасности Украины

Глава Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию национальной безопасности страны. Об этом заявили в пресс-службе офиса президента.

В основе данного документа лежат три ключевых принципа: взаимодействие, сдерживание и устойчивость. Особое внимание призвано уделить развитию стратегических отношений с заграничными партнерами, такими как: НАТО, ЕС и США. Кроме того, в стратегии были учтены изменения в сфере нацбезопасности из-за пандемии коронавирусной инфекции и экономического кризиса, передает ТАСС.

Новый указ послужит основой для создания стратегии общественной, военной, экономической и экологической безопасности страны.

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Автор: Борис Нестеров
#украина #стратегия #нацбезопасность #зеленский

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