Зеленский подписал указ о новой стратегии национальной безопасности Украины

Глава Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию национальной безопасности страны. Об этом заявили в пресс-службе офиса президента.

В основе данного документа лежат три ключевых принципа: взаимодействие, сдерживание и устойчивость. Особое внимание призвано уделить развитию стратегических отношений с заграничными партнерами, такими как: НАТО, ЕС и США. Кроме того, в стратегии были учтены изменения в сфере нацбезопасности из-за пандемии коронавирусной инфекции и экономического кризиса, передает ТАСС.

Новый указ послужит основой для создания стратегии общественной, военной, экономической и экологической безопасности страны.