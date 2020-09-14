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23:53   14 Сентября 2020
Политика

Министр культуры Украины получил удар яйцом по голове

Министр культуры Украины получил удар яйцом по голове

Украинский министр культуры Александр Ткаченко стал жертвой дерзкого поступка неизвестного молодого человека. Тот подбежал к нему на улице и с близкого расстояния со всей силы запустил яйцом в голову.

Нападение случилось в Киеве перед началом пресс-конференции министра. Он должен был отчитаться перед журналистами о 100 днях работы на посту главы министерства культуры.

Инцидент был записан на видео, которое опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook местный телеканал. В кадр попал мужчина в клетчатой рубашке и кепке. После броска он поспешил скрыться с места происшествия. За молодым человеком, судя по видеоролику, никто не погнался.

Удар пришелся в ухо. Ткаченко дали платок, чтобы он мог убрать остатки яйца с головы.

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Автор: Ирина Большунова
#украина #яйцо #ткаченко #министр культуры украины

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