Министр культуры Украины получил удар яйцом по голове

Украинский министр культуры Александр Ткаченко стал жертвой дерзкого поступка неизвестного молодого человека. Тот подбежал к нему на улице и с близкого расстояния со всей силы запустил яйцом в голову.

Нападение случилось в Киеве перед началом пресс-конференции министра. Он должен был отчитаться перед журналистами о 100 днях работы на посту главы министерства культуры.

Инцидент был записан на видео, которое опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook местный телеканал. В кадр попал мужчина в клетчатой рубашке и кепке. После броска он поспешил скрыться с места происшествия. За молодым человеком, судя по видеоролику, никто не погнался.

Удар пришелся в ухо. Ткаченко дали платок, чтобы он мог убрать остатки яйца с головы.