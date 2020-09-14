Помощница Навального Певчих около 20 лет не навещала бабушку
Негласная помощница блогера Алексея Навального Мария Певчих по меньшей мере 20 лет не навещала собственную бабушку Валентину Певчих, которая уже долгие годы проживает в Подмосковье.
Свидетельствуют об этом сообщения соседей по дому Певчих-старшей. Жильцы в разговоре с журналистом Федерального агентства новостей (ФАН) отметили, что к пенсионерке давно никто не ходит. Некоторые даже удивились, когда услышали про "некую молодую женщину" от представителей СМИ, подчеркнув, что факт ее существования для них откровение.
"Очень давно, очень (Прим. ред. — Марию). Ничем не могу вам помочь, абсолютно. Мы практически не общаемся", — заявила сама Валентина Певчих в телефонном разговоре с ФАН.
Детали деятельности сторонницы Навального в журналистском расследовании раскрыла "Правда.ру". Авторы со ссылкой на источник в "Фонде борьбы с коррупцией" (признан в РФ иноагентом) сообщили, что Мария Певчих сопровождала блогера во время его последней рабочей поездки с подачи исполнительного директора фонда Владимира Ашуркова. Несмотря на это, женщина стала единственной, кто смог уклониться от дачи показаний по делу Навального. Накануне МВД официально заявило о поиске Певчих.