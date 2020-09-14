Оперштаб обновил суточные данные смертей пациентов с коронавирусом в Москве

Число умерших пациентов с коронавирусом увеличилось до 13 человек. Об этом сообщил московский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Всего в столице России из-за коронавируса скончались пять тысяч человек. По состоянию на 14 сентября, в РФ выявлено 1,68 млн заболевших, 878,7 тыс. человек выздоровели, 18,6 тыс. пациентов умерли. Подробные сведения и полную статистику по COVID-19 в России можно посмотреть на портале стопкоронавирус.рф.

СМИ сообщили, что первая партия вакцины от COVID-19 "Спутник V" поступила в Петербург. Данный препарат является первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По мере увеличения производства и накопления информации, "Спутник V" будет получать широкое распространение.