США сократили время на подготовку артиллерийского удара по РФ и Китаю

Военные США начали испытывать новые системы боевого управления. Таким образом американская сторона пытается сократить время подготовки артиллерийского удара по России и Китаю.

Сделать это США пытаются за счет спутников на низкой околоземной орбите и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) MQ-1C Grey Eagle. Последние могут за минимальное время выявить цели и передать их данные ударным установкам, передает Breaking Defense.

Испытания прошли на полигоне Юма. По словам журналистов, американские военные сумели сократить время от нахождения цели до артиллерийского удара до 20 секунд.

Американский генерал Майк Мюррей заявил, что при ведении боевых действий против Ирака допускается время от обнаружения цели до наведения до нее около десяти минут. Однако, добавил он, в случае с Россией или Китаем необходимо в разы меньше времени.