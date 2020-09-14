Ашурков и Ходорковский пытались избавиться от Навального при помощи Певчих

Беглый олигарх Михаил Ходорковский, работающий с западными спецслужбами, имел прямой интерес в отравлении блогера Алексея Навального и использовал для этого его соратницу Марию Певчих, рассказал эксперт.

Доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов рассказал о странностях в деле об "отравлении" блогера Алексея Навального. В этой истории был интерес у беглого олигарха Михаила Ходорковского, а также у сотрудников признанного на территории РФ иностранным агентом ФБК Марии Певчих и Владимира Ашуркова. Эксперт в эфире программы "Соловьев Live" обратил внимание на версию о нанесении токсина на нижнее белье блогера. Также он подчеркнул, что эта версия напрямую может быть связана с Марией Певчих, которую СМИ подозревают в отравлении Навального.

"Но она находилась с ним достаточно долго и очень близко. Мы не будем ни в чем обвинять и рисовать какие-то версии. Но доступ к трусам она могла иметь, мы можем допустить это вполне", — сообщил эксперт.

По словам Карнаухова, конъюнктура фактов и событий объясняет не только роль сбежавшей в Германию Певчих, но также роль в этой истории Ашуркова, который занимался в ФБК организацией связей. Еще одним участником дела стал олигарх Михаил Ходорковский, который хотел чужими руками устранить оппозиционера.

Ранее Федеральное агентство новостей установило, что отец Марии Певчих является руководителем нескольких лабораторий, а значит у его дочери была возможность получить опасный для здоровья медпрепарат.