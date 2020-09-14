Депутат Вишневский: кандидаты "Умного голосования" опозорили проект

Проект Алексея Навального "Умное голосование" является позорным и непрофессиональным, заявил депутат Заксобрания и лидер фракции "Яблоко" Борис Вишневский.

Депутат раскритиковал Навального и его проект после того, как депутатом Горсовета Новосибирска стал руководитель "Гражданского патруля" Ростислав Антонов, а не Наталья Чубыкина — кандидат от "Яблока", пишет Nation News. По словам Вишневского, "Умное голосование" занимается только тем, что переманивает людей на свою сторону.

Вишневский резко отреагировал на появление Антонова в списках "Умного голосования". По его мнению, это позор и нарушение принципов работы. Политик подчеркивал, что не стоит поддерживать "человека (Антонова. — Прим.ред), распространяющего политику ненависти и ксенофобии".

На критику Вишневского ответил директор ФБК (признан иноагентом) Иван Жданов. Он заявил, что позор — это действия "Яблока". Жданов призвал Вишневского "не учить ФБК работе" ("Фонд борьбы с коррупцией" — признан в РФ иноагентом).

Ранее телеканал "360" писал, что фильм про Шугалея показали в Петербурге.