Рудковская объяснила, с какого возраста стоит выдавать водительские права

Подростков младше 18 лет не стоит допускать к вождению, заявила российская телеведущая и музыкальный продюсер певца Димы Билана Яна Рудковская.

Знаменитость раскритиковала идею депутата Госдумы Василия Власова выдавать водительские права 16-летним россиянам. Рудковская призналась, что не разрешила бы своему ребенку управлять автомобилем в столь юном возрасте, отмечает издание NEWS.ru.

"У нас любят быстро-быстро, бегом — научился и полетел", — отметила Яна Рудковская.

Телеведущая считает, что многие подростки не хотят учиться управлять автомобилем. В случае принятия закона, они будут покупать водительские удостоверения, уверена Рудковская. Она также напомнила, что уголовная ответственность наступает в РФ с 18 лет, поэтому именно совершеннолетним следует управлять автомобилями.