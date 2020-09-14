Политолог Гревцова: оппозиция знает, что у нее нет поддержки электората
Представители российской внесистемной оппозиции, понимая, что избиратели их не поддерживают, во время следующего избирательного цикла будут пытаться подорвать успешность выборов, используя то, что люди склонны обращать внимание на публикующийся в прессе негатив.
Такое мнение в ходе пресс-конференции по теме «Кого выбрали россияне? Итоги региональных избирательных компаний», которую в понедельник 14 сентября, провела Медиагруппа «Патриот», высказала замдиректора Института политических исследований Дарья Гревцова.
По ее словам, у представителей оппозиции просто нет другого пути, так как они понимают, что не могут подготовить и провести во власть хороших, сильных кандидатов.
«Они понимают, что серьезной поддержки электората у них нет. Они могут пытаться подорвать успешность выборов. Плюс мы знаем, что люди обращают внимание на негатив в СМИ, они могут этим воспользоваться. Им будет гораздо сложнее провести хороших сильных кандидатов, которых нужно подготовить. Так что у них только один путь», — подчеркнула политолог.
При этом Дарья Гревцова отметила, что прошедшие в минувшее воскресенье в России региональные выборы можно назвать репетицией перед парламентскими выборами, и эта репетиция показала, что от выборов в Государственную думу можно не ждать каких-то неожиданных сюрпризов.
«Единая Россия», отметила эксперт, очень уверенно заняла первое место на региональных выборах, чего от нее особо не ждали. Второе место досталось КПРФ, хотя в некоторых регионах с КПРФ за второе место поборолась ЛДПР. Таким образом, по мнению Гревцовой, и на выборах в Госдуму эти же две партии, скорее всего, поборются за второе и третье места.