ФРГ не планирует делиться информацией о состоянии здоровья Навального

Состояние Алексея Навального улучшилось. Об этом сообщили в немецкой клинике "Шарите", где он проходит лечение. Сейчас блогер может сам вставать с постели, но некоторое время назад он находился в коме. Другие подробности в ФРГ раскрывать не намерены.

Немецкие специалисты и супруга Навального утверждают, что блогера отравили веществом группы "Новичок". В эту сказку верят многие соратники представителя "оппозиции". Некоторые эксперты сравнивают историю с делом семьи Скрипалей, об отравлении которых стало известно в 2018-м.

"Что в деле Скрипалей, что в деле Навального — никто на Западе не хочет показывать этих людей, чтобы это не выдало манипуляций. Мы не знаем, жив и здоров ли Скрипаль. А если жив, то где он находится и что с ним сделали", — отметил политолог Владимир Корнилов в беседе с "ПолитЭкспертом".

Сокрытие информации выгодно тем, кто хочет выставить Россию "империей зла". Такое мнение выразил заведующий кафедрой связей с общественностью факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Гавра. Подобное имеет как политическую, так и экономическую подоплеку, добавил он.

"Все это блестяще использовано как инструмент в информационно-психологической войне против России", — заявил Дмитрий Гавра.

Навальному стало плохо во время перелета в Москву. Пилоты приняли решение экстренно приземлиться в Омске. Там Алексея Навального госпитализировали и оказали ему всю необходимую помощь. Позже семья блогера решила увезти его на лечение за рубеж. К "отравлению" Алексея Навального может быть причастна Мария Певчих, считает издание "Правда.ру".