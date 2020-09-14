Последствия урагана в Петербурге устранят к 18 сентября

Петербургские специалисты убирают город после четырехдневного шторма. Ураган не покидал мегаполис с 10 по 13 сентября. Губернатор Александр Беглов заверил, что работы по ликвидации последствий стихии будут завершены до 18 сентября.

Специалисты активно устраняют последствия четырехдневного шторма. Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов высоко оценил работу служб Комитета по благоустройству, говорится на сайте Смольного.

По словам градоначальника, садовники качественно и своевременно ликвидируют последствия урагана. Они распиливают и вывозят поваленные и сломанные деревья, а также приводят в порядок улицы. Губернатор уточнил, что работы должны быть завершены к 18 сентября.

Шторм обрушился на Петербург 10 сентября. Он не покидал мегаполис вплоть до 13 сентября. За это время шквалистый ветер повалил более 500 деревьев, многие из них упали прямо на дороги и тротуары.