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20:40   14 Сентября 2020
Армия

Бомбардировщики США предприняли попытку приблизиться к Крыму

Бомбардировщики США предприняли попытку приблизиться к Крыму

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-52H Stratofortress в понедельник вновь приблизились к границам Крыма. Об этом свидетельствуют данные западных авиаресурсов. Бомбардировщики США вылетели с базы Ферфлорд.

Самолеты ВВС США пересекли воздушное пространство Украины, через Одесскую область проследовали к Черному морю и взяли курс на Крым. Около десяти минут бомбардировщики следовали вдоль крымской границы. В то же время близ границ РФ в Черном море курсировали британские самолеты-разведчики. Об этом пишет "Интерфакс".

Впервые американские бомбардировщики пролетели над территорией Украины 4 сентября. Они проследовали от польской границы до Крыма, после чего повернули обратно. Командование Вооруженных сил Украины сообщило, что патрулирование воздушного пространства Украины американскими самолетами будет осуществляться на регулярной основе.

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Автор: Василий Пименов
#сша #украина #крым #ввс сша #b-52

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