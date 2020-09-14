"Я всегда буду рядом": Пашаев вновь предложил Ефремову помощь

Адвокат Эльман Пашаев, который представлял в суде интересы актера Михаила Ефремова, заявил, что у него остались прекрасные отношения со звездным клиентом. Он намерен помогать артисту в подаче апелляции по делу о смертельном ДТП.

Правозащитник отметил, что хочет помогать Ефремову до того дня, как тот освободится из мест заключения.

"Я всегда буду рядом, помогу, попросят — всегда буду ехать и помогать", — сообщил Пашаев.

Ранее Пресненский суд Москвы вынес Ефремову приговор, в качестве меры пресечения судья назначила актеру восемь лет лишения свободы в колонии общего режима. Суд учел нахождение артиста под домашним арестом и постановил, что он проведет в тюрьме меньше указанного срока. Эльман Пашаев намерен добиться рассмотрения дела в апелляционном суде, а после обратиться в Верховный суд.