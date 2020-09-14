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20:35   14 Сентября 2020
Общество

Член Госдумы Москвичев осудил идею о выдаче водительских прав с 16 лет

Член Госдумы Москвичев осудил идею о выдаче водительских прав с 16 лет

Председатель Комитета по транспорту и строительству Государственной думы Евгений Москвичев не поддержал инициативу о выдаче прав на управление транспортными средствами лицам, достигшим 16 лет.

Предложение внес коллега Москвичева Василий Власов. По его мнению, такое решение может раньше вовлечь молодых людей в экономические процессы государства. Однако его оппонент в беседе с корреспондентом издания Nation News отметил, что такое нововведение может ухудшить ситуацию с авариями на российских дорогах.

"Я уже давно говорил, и вся страна говорит, что в 16 лет нельзя давать право управлять автомобилем", — сообщил член Госдумы.

Несовершеннолетний житель Амурской области угнал машину своего отчима, сообщало Федеральное агентство новостей. Его поездка закончилась двумя столкновениями и госпитализацией в травмпункт.

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Автор: Яна Либерман
#права #машина #подростки

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