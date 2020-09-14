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20:24   14 Сентября 2020
Общество

Кремль: Путин поручил подготовить партию вакцины от COVID-19 для Белоруссии

Кремль: Путин поручил подготовить партию вакцины от COVID-19 для Белоруссии

Президент России распорядился подготовить поставку первой партии вакцины от коронавируса, предназначенной для Белоруссии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Республика Беларусь примет участие в третьем этапе тестирования российской вакцины "Спутник", заявил Песков.

Главы двух государств уделяют большое внимание сотрудничеству в данной области, подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

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Автор: Борис Нестеров
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