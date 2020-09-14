20:24 14 Сентября 2020Общество
Кремль: Путин поручил подготовить партию вакцины от COVID-19 для Белоруссии
Президент России распорядился подготовить поставку первой партии вакцины от коронавируса, предназначенной для Белоруссии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Республика Беларусь примет участие в третьем этапе тестирования российской вакцины "Спутник", заявил Песков.
Главы двух государств уделяют большое внимание сотрудничеству в данной области, подчеркнул пресс-секретарь российского президента.