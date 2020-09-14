В Кремле раскрыли детали предоставления Белоруссии кредита в $1,5 млрд

Полученный Минском кредит от России на 1,5 миллиарда долларов нельзя расценивать как вмешательство во внутренние дела Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Средства предоставляются республике в качестве партнерской поддержки, пояснил Песков.

Часть денег будет направлена на рефинансирование имеющихся долгов Белоруссии, часть кредита составят новые средства. Путин и Лукашенко также обсудили на встрече двусторонние связи и торгово-экономическую кооперацию, добавил пресс-секретарь российского лидера.