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20:15   14 Сентября 2020
Экономика

В Кремле раскрыли детали предоставления Белоруссии кредита в $1,5 млрд

В Кремле раскрыли детали предоставления Белоруссии кредита в $1,5 млрд

Полученный Минском кредит от России на 1,5 миллиарда долларов нельзя расценивать как вмешательство во внутренние дела Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Средства предоставляются республике в качестве партнерской поддержки, пояснил Песков.

Часть денег будет направлена на рефинансирование имеющихся долгов Белоруссии, часть кредита составят новые средства. Путин и Лукашенко также обсудили на встрече двусторонние связи и торгово-экономическую кооперацию, добавил пресс-секретарь российского лидера.

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Автор: Яна Либерман
#рф #песков #белоруссия #кредит

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