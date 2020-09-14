Власти Германии молчат о тайно улетевшей в ФРГ с Навальным Певчих

Правительство ФРГ никак не комментирует внезапное исчезновение одной из единомышленниц Алексея Навального Марии Певчих и информацию о ее текущем местонахождении.

Мария Певчих, по данным российской стороны, уклонилась от общения с полицией по поводу произошедшего с Навальным и 22 августа выехала за границу, предположительно в Германию. Официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт отказался от комментариев по этому поводу.

"Я не могу по этому вопросу ничего сказать. Конкретно о пребывании отдельного лица я ничего не могу сказать", — заявил Зайберт.

Об отказе Певчих от общения с правоохранительными органами сообщили в следственном управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. Как и о том, что Мария входила в число шести человек, сопровождавших Навального в поездке по Сибири.

Ранее сообщалось, что "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК, признан иноагентом в РФ) не дает информации по поводу работы у них Марии Певчих, что в текущей ситуации может быть расценено как укрывательство.

СМИ высказали предположение, что соратница Навального может быть вероятной отравительницей блогера, поскольку у женщины была возможность подмешать или нанести яд, а также достать токсин — отец Певчих является руководителем научных предприятий и владеет биолабораторией.