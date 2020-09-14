DWN: отказ от «Северного потока — 2» будет самым дешевым и глупым выходом

Отказ Германии от достройки российского газопровода «Северный поток-2» из-за ситуации с «отравлением» блогера Алексея Навального лишь усугубит и так непростую экономическую ситуацию, в результате чего пострадают простые немецкие налогоплательщики.

Об этом в понедельник пишет немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten, отмечая, что прекращение строительства газопровода, нанеся экономический ущерб, не окажет никакого влияния на политику, а значит станет самым дешевым и глупым выходом из сложившейся ситуации.

По мнению автора материала – Ричарда Баразона, после распада СССР Запад не проводил взвешенной политики ни в отношении России, ни в отношении той «груды осколков», в которую превратился Советский Союз, а эти «осколки» со временем могут превратиться в серьезную проблему и только взаимодействие с Россией позволит этого не допустить.

После того, пишет автор, как Запад понял, что ему не удастся быстро разрушить экономику России, которая во многом зависела от экспорта сырья, была избрана стратегия расширения Евросоюза и НАТО на восток. Под влияние Запада попали Болгария, Венгрия, Чехия, Румыния, Литва, Латвия, Эстония, Словения и Словакия, а Украина стала последней каплей.

Однако вместо бессмысленной военной политики, которая, если и выгодна кому-то, то лишь производителям оружия, нужно было сотрудничать с Россией в экономической области, но никто на Западе даже не пытался проводить такую конструктивную политику.

От того, куда зашла ситуация, по словам Баразона, «хочется плакать», так как на Западе слово «русский» уже превратилось в синоним слова «угроза», хотя на самом деле в России живут миллионы дружелюбных, замечательных и креативно мыслящих людей.

«У Запада есть все возможности что-то изменить в этой ситуации, но, как мы видим, у него для этого нет ни воли ни понимания», — с огорчением констатирует автор материала.

Отказаться от строительства «Северного потока-2», убежден Баразон, станет большой глупостью, за которую к тому же придется заплатить немецким налогоплательщикам, ведь компании, которые инвестировали в газопровод большие средства, будут возмещать свои убытки именно за их счет.

При этом никакая газовая зависимость от России Европе не грозит, даже в случае достройки «Северного потока-2», напоминает Ричард Баразон в заключение, ведь в восточной части Средиземного моря уже разведаны крупные месторождения газа, который рано или поздно дойдет до европейских потребителей.