Экс-мэра Норильска ждет суд из-за бездействия при утечке топлива на ТЭЦ

Бывшего мэра Норильска Рината Ахметчина обвинили в халатности после разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3. Ему предстоит ответить за это в суде.

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение бывшему главе Норильска Ринату Ахметчину, которому вменяют халатность из-за бездействия при утечке топлива на ТЭЦ-3. Теперь его ждет суд. Соответствующая информация опубликована на сайте надзорного ведомства.

На территории местной ТЭЦ, которая принадлежит дочерней компании "Норникель", 29 мая разрушился резервуар. ЧП обернулось разливом свыше 21 тыс. тонн нефтепродуктов. По версии следствия, Ахметчин был в курсе случившегося и намеренно не ввел режим чрезвычайной ситуации. Кроме того, он не предотвратил загрязнение дизелем грунта и норильских водоемов.

Представители Росприроднадзора оценили материальный ущерб почти в 148 млрд рублей. Сейчас следователи продолжают выяснять обстоятельства инцидента, а также искать причастных к случившемуся лиц. В списке подозреваемых на данный момент находятся семь человек, среди которых директор ТЭЦ, главный инженер станции и их коллеги.