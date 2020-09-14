Джабаров оценил ситуацию с Курилами после смены премьера Японии

Японская сторона не станет менять свою позицию в отношении вопроса Курильских островов и России после смены главы правительства. Об этом сообщил член Совфеда РФ Владимир Джабаров.

Как стало известно, новым премьером Японии станет действующий генсек правительства Есихидэ Суга.

По словам Владимира Джабарова, японская сторона проявляла достаточно ровную политику по отношению к России. Токио готов был сотрудничать с Москвой, однако вопрос принадлежности Курильских островов был для Японии важнее, пишет NEWS.ru.

Российский сенатор подчеркнул, что Кремль готов вести переговоры с японской стороной, в частности подписать мирное соглашение для реализации общих проектов.

Ранее телеканал "360" писал, что японцы предложили ударить по России ядерными ракетами.