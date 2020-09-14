Медиагруппа "Патриот" поднимет тему российских дорог

Медиагруппа "Патриот" и Федеральное агентство новостей работают над созданием материала, посвященного организации дорожного движения в Российской Федерации.

Журналисты обратились с просьбой к гражданам Российской Федерации рассказать о жалобах и предложениях. Материал выйдет насыщенным и интересным благодаря историям и фотографиям читателей, передает Федеральное агентство новостей. На кадрах могут быть запечатлены необорудованные перекрестки, лишние заборы, некорректная работа светофоров и многое другое.

Помимо выпущенных материалов, издание направит запросы в исполнительные органы власти для решения существующих проблем. Сообщения со своими вопросами все желающие могут оставить в социальных сетях либо отправить на редакционную почту. Также 17 сентября пройдет эфир на тему проблем на российских дорогах.