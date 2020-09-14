Встреча Путина и Лукашенко в Сочи длилась более четырех часов

Проходившие в Сочи переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко длились 4 часа 20 минут. Об этом в понедельник, 14 сентября, сообщили журналисты кремлевского пула.

Ранее стало известно, что белорусский лидер прилетел в Сочи, чтобы встретиться с Путиным. Во время беседы стороны обсудили двустороннее сотрудничество, международную повестку, а также экономические вопросы. По результатам встречи глава российского государства заявил, что Москва остается привержена всем договоренностям с Минском, в том числе по ОДКБ.