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19:07   14 Сентября 2020
Политика

Встреча Путина и Лукашенко в Сочи длилась более четырех часов

Встреча Путина и Лукашенко в Сочи длилась более четырех часов

Проходившие в Сочи переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко длились 4 часа 20 минут. Об этом в понедельник, 14 сентября, сообщили журналисты кремлевского пула.

Ранее стало известно, что белорусский лидер прилетел в Сочи, чтобы встретиться с Путиным. Во время беседы стороны обсудили двустороннее сотрудничество, международную повестку, а также экономические вопросы. По результатам встречи глава российского государства заявил, что Москва остается привержена всем договоренностям с Минском, в том числе по ОДКБ.

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Автор: Юлия Яковлева
#путин #сочи #лукашенко

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