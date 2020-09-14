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19:05   14 Сентября 2020
Армия

Российские специалисты восстановили два уникальных прототипа боевой техники

Российские специалисты восстановили два уникальных прототипа боевой техники

Российским специалистам удалось восстановить два уникальных образца отечественной боевой техники, выполненных в единственном экземпляре, рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

Восстановление уникальных прототипов осуществлялось ремонтниками Кантемировской и Таманской танковых дивизий в бронетанковом музее в Кубинке, передает "Российская газета" сообщение ЗВО. Специалистам удалось вдохнуть вторую жизнь в танк "Объект 292, а также в боевую машину поддержки танков "Гадюка".

"Объект 292" представляет собой разновидность танка Т-80, оснащенную мощным 152-миллиметровым гладкоствольным орудием. Попытки повысить огневую мощь боевой машины совершали ленинградские специалисты в начале 90-х годов прошлого века, однако скудное финансирование в те времена поставили крест на будущем проекта.

БМПТ "Гадюка", или "Объект 787", является детищем конструкторов из Челябинска, разработанным примерно в те же года, что и "Объект 292". Машина выполнена на базе танка Т-72АВ, однако вместо танкового орудия у БМПТ установлены две 30-миллиметровые автопушки по бокам башни, а также пусковые установки для стрельбы неуправляемыми авиационными ракетами. Корпус же оснащен блоками динамической защиты "Контакт-1".

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Автор: Руслан Неглинный
#кубинка #т-80 #бмпт #гадюка #Объект 292 #Объект 787

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