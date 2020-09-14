Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
18:55   14 Сентября 2020
Общество

Путин закрыл Национальный центр управления в кризисных ситуациях

Путин закрыл Национальный центр управления в кризисных ситуациях

Президент России Владимир Путин подписал указ о ликвидации Национального центра управления в кризисных ситуациях.

Информация о постановлении появилась 14 сентября. Российский лидер аннулировал ранее имевшее силу постановление об утверждении центра, созданное в 2008 год. Полный текст указа можно посмотреть на официальном сайте портале правовой информации РФ.

Ранее МЧС России сообщило о том, что ведомство приступило к созданию закона, защищающего население страны и территории в чрезвычайных ситуациях. Также министерство рассматривает защиту материальных культурных ценностей государства.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#путин #ликвидация #Национальный центр управления в кризисных ситуациях

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...