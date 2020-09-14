Вирусолог назвал причины роста заболеваемости коронавирусом в РФ

Число новых случаев заболевания COVID-19 в России начало увеличиваться с сентября. За минувшие сутки в стране выявили 5 509 новых случаев заражения. Динамика очевидна: еще 8 сентября число заболевших составляло 5 099, а первого числа – 4 729 человек.

Причины очевидны, считает вирусолог, главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Виктор Зуев. Прирост заболеваемости — следствие открытия учебных заведений, возвращения россиян в рабочие коллективы и ослабления масочного режима.

«Потом начали работать кинотеатры, театры, кафе и рестораны. Все это льет воду на ту же самую мельницу. На мельницу общения, а в этом общении главной фишкой является кто? Бессимптомники. Их немалое количество, их количество иногда достигает 25% от положительных по тестам. А кто они — бессимптомники? Это здоровые люди, в организме которых сформирована латентная вирусная инфекция. Они вирусоносители», — рассказал профессор корреспонденту «Политики Сегодня».

Зуев объяснил принцип «бессимптомности» на примере всем известного заболевания — кори. У переболевших вирус навсегда остается в организме, у вакцинированных — на 8–10 лет. При этом вирусоносители не будут заражать других людей.

«Вот вас привили от кори. <...> Это означает, что у вас вирус никуда не делся, потому что у вас иммунитет. А я до войны уже переболел и мне на всю жизнь гарантия, что я не заболею. Почему? Оказалось, что вирус кори, прививочный или уличный, никуда не покидает наш организм. Мы с вами вирусоносители, но не вирусовыделители. Я никого не заражаю своим вирусом кори. А вы свой вакцинальный вирус никому не передаете», — привел пример доктор медицинских наук.

Но «коронавирусные бессимптомники», напротив, являются вирусовыделителями. Объяснение простое, говорит Зуев: вирус находится у них во рту, что подтвердилось положительными результатами тестов на COVID-19 внешне здоровых людей. А даже при шепоте изо рта вылетают микрокапельки слюны и, соответственно, сам вирус.

«Бессимптомники представляют собой скрытый и неконтролируемый источник заражения. Вы общаетесь с человеком, который прекрасно выглядит, остроумен, весел и доброжелателен. А он — источник заражения. Вот почему нам твердят о сохранении масочного режима. А мы к нему относимся весьма легкомысленно», — сообщил вирусолог.

И все же Зуев не считает, что термин «вторая волна коронавируса» вообще уместен. Происходящее и в России, и в Европе — усиление заражаемости и заболеваемости. Впрочем, эпидемиологическая ситуация в РФ гораздо лучше, чем во многих других странах.

«С самого начала в России все было лучше, чем у всех. Потому что у нас замечательная санитарно-эпидемиологическая служба в стране. А есть страны, где ситуация катастрофическая — США, Индия, Бразилия. В Израиле большой всплеск заболеваемости, там решительно ввели карантин. В Армении то же самое», — говорит профессор.

У вирусологов большая надежда на вакцинацию, поделился Зуев. Как ожидается, она поспособствует созданию «иммунной прослойки», которая, по заверениям эпидемиологов, должна составить около 60% населения. Только тогда эпидемия будет ликвидирована, подчеркивает вирусолог.

«Мы надеялись на лето: тепло, высокая температура, ультрафиолетовая радиация — это факторы, которые губительно влияют на вирус. Но революционного снижения заражаемости не произошло, так что вся надежда на вакцинацию», — заключил Зуев.

Рекомендации по вакцинации можно корректировать только после вычисления четких временных рамок устойчивости иммунитета к COVID-19, заявлял ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По словам министра, среди переболевших коронавирусом снижается количество имеющих иммунитет к инфекции. Это стало известно после первых результатов исследований стойкости и длительности иммунитета к новому вирусу, пишет РИА Новости.