Хавич: Главная цель Польши — навредить РФ, а не захват Украины и Белоруссии

Эксперт по Польше Олег Хавич уверяет, что в польском обществе нет реваншистских настроений по поводу Западной Белорусии: территориальные претензии к соседям чужды полякам. А вот максимально навредить России — вполне закономерная цель польских властей, считает политолог.

«Единственная цель существования польского государства в понимании значительной части польского политика — если не уничтожить Россию, то хотя бы максимально ей навредить. Причем абсолютно искренне», — рассказал Хавич в комментарии ресурсу Украина.ру.

Антироссийская политика Варшавы всячески подогревается и поддерживается Соединенными Штатами Америки, которые, по сути, во многом диктуют Польше правила ведения внешней политики страны. О том, зачем польские власти разжигают конфликт с Россией и Германией — читайте в материале «Политики Сегодня».

Подозрения политологов в территориальном интересе Польши относительно Белоруссии основаны в том числе и на истории — до 1939 года Западная Белоруссия была частью Польской Республики.

Обеспокоенность политической ситуацией в стране особенно активно выражает другой европейский сосед республики — Литва. В МИД РФ отметили, что попытки Вильнюса вмешаться во внутренние дела Белоруссии под предлогом «помощи протестующим» только усугубляют нестабильную ситуацию в стране. Ранее Литва предоставила политическое убежище оппозиционному экс-кандидату в президенты Светлане Тихановской.