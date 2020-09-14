ВСУ: авиация США будет патрулировать небо над Украиной на регулярной основе

Патрулирование стратегическими бомбардировщиками Военно-воздушных сил США воздушного пространства Украины будет регулярным. Об этом сообщили в командовании ВСУ.

Американские военные самолеты впервые вошли в воздушное пространство Украины в 53 километрах от границ с Крымом 4 сентября, сообщает Telegram-канал "Klymenko Time".

Также авторы канала указали, что 13 сентября, в воскресенье, два британских разведывательных самолета Sentinel R.1 и RC-135W совершили многочасовые полеты возле Черного моря. Эксперты сделали предположение, что регулярные полеты американской авиации над небом Украины указывают на полную сдачу Киевом государственного суверенитета.