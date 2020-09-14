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18:41   14 Сентября 2020
Политика

Глава "Родины" не отдаст мандат Шугалея другому кандидату

Глава "Родины" не отдаст мандат Шугалея другому кандидату

Партия "Родина" не станет передавать мандат российского социолога Максима Шугалея, который прошел в Госсовет Коми, другому кандидату. Об этом сообщил глава политической силы Алексей Журавлев.

По словам политика, сейчас остается надеяться на скорейшее вступление Шугалея в должность депутата Госсовета Коми. Для этого партия "Родина" его и выдвигала. Мандат Шугалея не будет передаваться другому члену политической силы. Освобождение социолога является принципиальным вопросом. Поэтому его необходимо наделить государственным статусом.

Алексей Журавлев подчеркнул, что после избрания Шугалея у МИД России появится шанс оказать давление на представителей государств, которые причастны к похищению и незаконному удержанию россиянина, пишет Федеральное агентство новостей.

Кинокартину "Шугалей-2" ранее показали жителям Санкт-Петербурга, передает телеканал "360".

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Автор: Илья Романович
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