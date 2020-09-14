Глава "Родины" не отдаст мандат Шугалея другому кандидату

Партия "Родина" не станет передавать мандат российского социолога Максима Шугалея, который прошел в Госсовет Коми, другому кандидату. Об этом сообщил глава политической силы Алексей Журавлев.

По словам политика, сейчас остается надеяться на скорейшее вступление Шугалея в должность депутата Госсовета Коми. Для этого партия "Родина" его и выдвигала. Мандат Шугалея не будет передаваться другому члену политической силы. Освобождение социолога является принципиальным вопросом. Поэтому его необходимо наделить государственным статусом.

Алексей Журавлев подчеркнул, что после избрания Шугалея у МИД России появится шанс оказать давление на представителей государств, которые причастны к похищению и незаконному удержанию россиянина, пишет Федеральное агентство новостей.

Кинокартину "Шугалей-2" ранее показали жителям Санкт-Петербурга, передает телеканал "360".