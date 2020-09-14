Глава "Справедливой России" оценил сотрудничество РФ и ФРГ по Навальному

Германия и Евросоюз должны открыто сотрудничать с Россией по ситуации с блогером Алексеем Навальным. Тот факт, что Берлин отказывается передавать Москве данные, является очень странным, заявил глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

По словам политика, в России никто не заинтересован в так называемом "отравлении" блогера. Необходимо было начинать тщательное расследование сразу после случившегося.

Сергей Миронов напомнил, что Германия заявляет о следах "отравления" Навального, однако отказывается передавать российской стороне какие-либо материалы. Такое поведение со стороны ФРГ является очень странным. Москва не заинтересована в противостоянии с западными государствами, информирует пресс-служба политика.

Ранее телеканал "360" писал, что Германия заявила об отключении Навального от ИВЛ.