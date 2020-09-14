Политик Александр Цин-Дэ-Шань раскритиковал "Умное голосование" Навального

Член партии "Новые люди" Александр Цин-Дэ-Шань позитивно оценил работу политиков, которые участвовали в выборах, и раскритиковал проект "Умного голосования" блогера Алексея Навального.

По его словам, кандидаты и политсилы, которые баллотировались, добились успеха, потому что долго и упорно работали. Вследствие чего такое отношение позволило им завоевать доверие граждан, пишет издание "Известия".

Голосам избирателей предшествует многолетняя работа кандидатов, уточнил политик. Однако "Умное голосование" Навального обесценивает огромную и многолетнюю работу сотен людей штаба и кандидатов, подчеркнул Цин-Дэ-Шань.