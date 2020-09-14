"Гражданский контроль" справился с ростом фейков на голосовании 13 сентября
Многодневное голосование, финальный день которого прошел 13 сентября, предоставило множество возможностей для граждан Российской Федерации. Такое мнение высказал сопредседатель ассоциации "Гражданский контроль" Александр Брод.
Гражданам России понравилось принимать участие в избирательном мероприятии на протяжении нескольких дней. Это прослеживается как по явке, так и по отзывам участников, Брод. В Москве были востребованы новые технологии — многие люди воспользовались возможностями цифровых участков.
"Прошедшая избирательная кампания отличалась высокой политической конкуренцией. Растет активность политических партий. Появляются новые политические силы и беспрецедентно большое количество выдвиженцев, зарегистрированных кандидатов", — рассказал Борд в ходе пресс-конференции ассоциации НОМ по итогам единого дня голосования —2020.
В ходе выборной компании был зафиксирован рост фейков. Всего выявили 92 недостоверных сообщения. Спикер заметил: это в три раза больше несоответствующих действительности вбросов, чем на всероссийском голосовании, основной день которого состоялся 1 июля. Общественная палата Российской Федерации также выявила около 2000 фейков.