Датское энергетическое агентство не будет отзывать разрешение по "СП-2"

Политические мотивы не могут стать причиной отмены решения Датского энергетического агентства (DEA) по строительству "Северного потока — 2", сообщил представитель регулятора Мортен Кристенсен.

Основной задачей датского регулятора, выдавшего разрешение на прокладку российского газопровода, является обеспечение соблюдения требований экологичности и безопасности, заявил представитель DEA.

Дания не собирается менять своего решения по политическим соображениям. DEA несет ответственность в вопросе прокладки труб газопровода, ограничиваясь обеспечением соблюдения компаниями условий, на которых разрешение на строительство "СП-2" было предоставлено, передает слова Кристенсена РИА Новости.

За возобновление дискуссии по проекту "Северный поток — 2" на фоне инцидента с Алексеем Навальным выступил премьер-министр Дании Метте Фредриксен.