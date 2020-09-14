Диетолог назвал суточную норму для употребления сладких фруктов

Доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург порекомендовал съедать два-три яблока в день. Врач отметил, что общее количество сладких фруктов не должно превышать одного килограмма в сутки.

Китайский врач Чжан Чуньжун заявил, что чрезмерное употребление яблок может привести к серьезным проблемам с желудком. Особенно фрукт становится опасным, если его сочетать с бататом, в котором большое содержание крахмала.

В свою очередь диетолог Михаил Гинзбург уточнил, что от килограмма сладких фруктов в крови повышается уровень фруктозы. Поэтому употребление продуктов с высоким содержание крахмала в сочетании с яблоками чревато только для людей с метаболическим синдромом.

"Крахмал бывает с низким гликемическим индексом, например, в овсянке или гречке. И тот же крахмал, но с более высоким гликемическим индексом, например, в рисе. Крахмал из риса быстрее расщепляется и всасывается в виде глюкозы, и, если съесть много риса и много яблок, то возникает большая нагрузка сахарами для людей с метаболическим синдромом. Так что это вопрос многоплановый", — объяснил диетолог изданию Nation News.

Именно большое количество сладких фруктов, по мнению эксперта, приводит к лишним килограммам, особенно осенью, после сезона плодового сезона. Гинзбург пояснил, что не нужно полностью отказываться от сладких фруктов, стоит лишь следовать норме — два-три яблока в день. Врач также порекомендовал получать крахмал из грубых продуктов: хлеб, гречка, овсянка, твердые сорта макарон и так далее.