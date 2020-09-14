Минтруд РФ: средняя пенсия в России вырастет до 17 443 рублей

Среднегодовой размер российской пенсии в 2021 году вырастет на 6,3%. Об этом сообщили в Министерстве труда РФ в понедельник, 14 сентября.

В ведомстве объяснили, что средняя пенсия для россиян вырастет до 17 443 рублей. Также Пенсионный фонд России пообещал выплату материнского капитала 1,2 млн семей с учетом прогноза рождаемости.

Известно, что ПФР обеспечит выплату пенсий 43 млн российских граждан в 2021 году. На финансирование всех выплат в бюджете Пенсионного фонда РФ запланированы средства в сумме 9,6 трлн рублей.