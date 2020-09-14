Соловьев озадачил гостя из Украины Вакарова неудобным фактом о его стране

Россия сделала все выводы об Украине и партнерстве с ней еще после майдана 2014 года и ничего уже не ждет от Киева, который имеет какую-то важность для мировых держав лишь в своем воображении.

Об этом российский тележурналист Владимир Соловьев заявил киевскому политологу Василию Вакарову в ходе телеканала «Россия 1» в ответ на слова украинца о том, что на Украину якобы пытаются влиять «все, кто только может», и в первую очередь коллективный Запад и Россия.

«Кому вы нужны? – заявил Соловьев в ответ. — Нам вообще пополам на вас с 2014 года! Вы все время врете и обманываете, вы сборище лжецов».

Задетый за живое этими словами Соловьева Вакаров заявил, что Россия с таким подходом рискует «профукать Белоруссию», намекая, видимо, на то, что в свое время она «профукала» крайне важную для нее Украину.

Однако Владимир Соловьев напомнил украинскому эксперту, что это именно Киев, начиная сразу с распада СССР, то есть на протяжении без малого 30 лет, изображает независимость и всеми силами дистанцируется от России, в то время, как Россия и Белоруссия все эти годы оставались Союзным государством, и близость Москвы и Минска в корне отличается от того, какие отношения связывали Россию и Украину на всем протяжении постсоветской истории.

Также телеведущий не остановился на этом, и напомнил о политики Украины по отношению к Белоруссии, которая, по его словам, вызывает очень много вопросов.

В частности, Соловьев напомнил о недавнем интервью, которое украинский пропагандист Дмитрий Гордон взял у президента Белоруссии Александра Лукашенко незадолго перед августовскими выборами, а также об провалившейся совместной операции СБУ и американских спецслужб, которая заключалась в выманивании граждан РФ в Белоруссию.

«Вы-то туда чего лезете? Устроили провокации, заслали вашего провокатора Гордона, который лгал президенту Лукашенко, попытались провести спецоперацию на территории Белоруссии, чтобы возникла зона напряженности в отношениях с Россией. При этом вами командовали спецслужбы Америки, в вашей якобы независимой стране», — подчеркнул Соловьев.

Напомним, в апреле 202 года Владимир Соловьев со скандалом выгнал со своей передачи другого частого украинского гостя Вячеслава Ковтуна, подчеркнув, что выгоняет его «навсегда». Украинскому политологу, несмотря на объявленный из-за коронавируса карантин и закрытые границы, как-то все же удалось уехать из России на Украину. При этом он сообщал подписчикам в социальных сетях, что его приглашают на другие российские политические теле-шоу, но он не может принять эти приглашения из-за пандемии.