Пешеходные зебры могут убрать с российских автотрасс

ДТП с участием пешеходов чаще всего регистрируются на многополосных загородных автотрассах. Член ГД РФ Александр Васильев предложил ликвидировать зебры на магистралях и установить там светофоры.

Риски смертельной аварии для пешехода особенно велики на дорогах с разрешенной скоростью 90 км/ч и выше. Ночью пешеходов крайне сложно заметить, и водителям сложно вовремя притормозить и уступить дорогу. Чтобы не подвергать граждан такому риску, стоит отказаться от нерегулируемых переходов в пользу подземных. Другим выходом станет установка светофоров, пишет "Парламентская газета".

Депутат Васильев подготовил обращение в адрес вице-премьера Марата Хуснуллина исходя из данных 2018 и 2019 годов. К 2024 году власти должны добиться сокращения погибших в ДТП до четырех человек на 100 тыс. населения и снижения количества мест концентрации аварий на 50%, напомнил член ГД.