Берлин припрятал «джокера» Певчих, чтобы разыграть карту «отравления» Навального

Министерство внутренних дел Германии уже несколько раз отказалось предоставлять информацию о нахождении Марии Певчих – негласной помощницы российского блогера Алексея Навального. По информации МВД России, девушка скрылась за границей в тот день, когда правоохранители начали опрашивать сторонников основателя «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в России иноагентом), сопровождавших его в ходе последней поездки.

Певчих улетела из Омска в Берлин 22 августа 2020 года на борту санитарного самолета вместе с Алексеем Навальным. С тех пор никакой информации о местонахождении девушки нет. Ранее власти ФРГ заявляли, что не могут помочь российскому следствию «по соображениям защиты данных и личной защиты».

14 сентября, официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт решил и вовсе обойтись без объяснения причин сокрытия информации:

«Я не могу по этому вопросу ничего сказать. Конкретно о пребывании отдельного лица я ничего не могу сказать», - заявил Зайберт.

Политтехнолог, автор Telegram-канала «Политджойстик» Марат Баширов рассказал корреспонденту «Политики Сегодня», что личность Марии Певчих вызывает много справедливых вопросов у сотрудников МВД России.

«Она [Певчих] была тем человеком, который сопровождал Алексея Навального в той поездке. Также мы знаем, что у нее есть вид на жительство в Великобритании. И за последние месяцы она 64 раза летала из Москвы в Лондон, что, конечно вызывает серьезные подозрения. При этом она числится в составе ФБК», - сообщил эксперт.

На фоне этого молчание Министерства внутренних дел Германии по ситуации с Певчих можно трактовать по-разному, уверен блогер и член Общественной палаты РФ Вадим Манукян. По его мнению, помощница Навального действительно обладает информацией, которая может серьезно навредить бездоказательной позиции ФРГ об «отравлении» блогера.

«Мария Певчих в этом плане является своеобразным «джокером» в руках Германии. На ней, скорее всего, завязана вся история. Сейчас она скрывается в Европе, но скоро может вернуться в родную Великобританию. Это очень необычный персонаж, который, возможно, требовался Берлину, чтобы довести всю ситуацию с Навальным до нужного градуса абсурда», - подчеркнул Манукян.

Собеседник «Политики Сегодня» указал, что нежелание предоставить доказательства «отравления» российского блогера интересным образом совпадает с нежеланием выдать информацию о местонахождении человека, который может стать главным подозреваемым в этом деле. Мария Певчих, как минимум, является важным свидетелем, и этого отрицать нельзя, полагает общественник.

«Я уверен, что Мария может быть причастна к западным спецслужбам. Абсолютно понятно, почему ее сейчас тщательнейшим образом пытаются скрывать от российских правоохранителей, которые подобрались к ней в вплотную. Если тайна, которую хранит девушка, будет рассекречена, то вся защитная линия Германии просто исчезнет. Какой секрет она [Певчих] боится выдать – всем бы хотелось узнать. Но сейчас девушка хранит молчание, возможно ждет каких-то инструкций», – добавил блогер.

Напомним, Мария Певчих была одной из шестерых сопровождавших Алексея Навального в поездке по Сибири. После того, как основатель ФБК почувствовал себя плохо на борту самолета Томск-Москва 20 августа 2020 года, полиция опросила только пятерых: фотографа Павла Зеленского, а также сотрудников ФБК Владлена Лося, Ильи Пахомова, Георгия Албурова и пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш. Уклоняясь от вопросов правоохранителей, Певчих пробралась на санитарный борт, который транспортировал Навального в Берлин и скрылась на территории Германии.

Мария Певчих находилась рядом с Навальным незадолго до его вероятного отравления неслучайно, сообщает источник издания Pravda.ru. В окружении главы ФБК она играла одну из важнейших ролей в цепочке. Она предоставляла Навальному сведения об активах высокопоставленных россиян в Великобритании по поручениям предпринимателя Владимира Ашуркова, которого на сайте ФБК позиционировали как исполнительного директора.

С последним у Навального давно назревал конфликт из-за финансирования фонда. В свою очередь, Ашурков ранее рассказывал о совместных проектах с экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским и проживающим в Лондоне предпринимателем Евгением Чичваркиным.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что отец Марии Певчих — Константин Певчих — владеет биолабораторией и связан со стартапом Skinport, который разработал микроиглы для безболезненной доставки лекарств. Об этом говорится в его профиле на LinkedIn.