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18:16   14 Сентября 2020
Россия

Берлин припрятал «джокера» Певчих, чтобы разыграть карту «отравления» Навального

Берлин припрятал «джокера» Певчих, чтобы разыграть карту «отравления» Навального

Министерство внутренних дел Германии уже несколько раз отказалось предоставлять информацию о нахождении Марии Певчих – негласной помощницы российского блогера Алексея Навального. По информации МВД России, девушка скрылась за границей в тот день, когда правоохранители начали опрашивать сторонников основателя «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в России иноагентом), сопровождавших его в ходе последней поездки.

Певчих улетела из Омска в Берлин 22 августа 2020 года на борту санитарного самолета вместе с Алексеем Навальным. С тех пор никакой информации о местонахождении девушки нет. Ранее власти ФРГ заявляли, что не могут помочь российскому следствию «по соображениям защиты данных и личной защиты».

14 сентября, официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт решил и вовсе обойтись без объяснения причин сокрытия информации:

«Я не могу по этому вопросу ничего сказать. Конкретно о пребывании отдельного лица я ничего не могу сказать», - заявил Зайберт.

Политтехнолог, автор Telegram-канала «Политджойстик» Марат Баширов рассказал корреспонденту «Политики Сегодня», что личность Марии Певчих вызывает много справедливых вопросов у сотрудников МВД России.

«Она [Певчих] была тем человеком, который сопровождал Алексея Навального в той поездке. Также мы знаем, что у нее есть вид на жительство в Великобритании. И за последние месяцы она 64 раза летала из Москвы в Лондон, что, конечно вызывает серьезные подозрения. При этом она числится в составе ФБК», - сообщил эксперт.

На фоне этого молчание Министерства внутренних дел Германии по ситуации с Певчих можно трактовать по-разному, уверен блогер и член Общественной палаты РФ Вадим Манукян. По его мнению, помощница Навального действительно обладает информацией, которая может серьезно навредить бездоказательной позиции ФРГ об «отравлении» блогера.

«Мария Певчих в этом плане является своеобразным «джокером» в руках Германии. На ней, скорее всего, завязана вся история. Сейчас она скрывается в Европе, но скоро может вернуться в родную Великобританию. Это очень необычный персонаж, который, возможно, требовался Берлину, чтобы довести всю ситуацию с Навальным до нужного градуса абсурда», - подчеркнул Манукян.

Собеседник «Политики Сегодня» указал, что нежелание предоставить доказательства «отравления» российского блогера интересным образом совпадает с нежеланием выдать информацию о местонахождении человека, который может стать главным подозреваемым в этом деле. Мария Певчих, как минимум, является важным свидетелем, и этого отрицать нельзя, полагает общественник.

«Я уверен, что Мария может быть причастна к западным спецслужбам. Абсолютно понятно, почему ее сейчас тщательнейшим образом пытаются скрывать от российских правоохранителей, которые подобрались к ней в вплотную. Если тайна, которую хранит девушка, будет рассекречена, то вся защитная линия Германии просто исчезнет. Какой секрет она [Певчих] боится выдать – всем бы хотелось узнать. Но сейчас девушка хранит молчание, возможно ждет каких-то инструкций», – добавил блогер.

Берлин припрятал «джокера» Певчих, чтобы разыграть карту «отравления» Навального

Напомним, Мария Певчих была одной из шестерых сопровождавших Алексея Навального в поездке по Сибири. После того, как основатель ФБК почувствовал себя плохо на борту самолета Томск-Москва 20 августа 2020 года, полиция опросила только пятерых: фотографа Павла Зеленского, а также сотрудников ФБК Владлена Лося, Ильи Пахомова, Георгия Албурова и пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш. Уклоняясь от вопросов правоохранителей, Певчих пробралась на санитарный борт, который транспортировал Навального в Берлин и скрылась на территории Германии.

Мария Певчих находилась рядом с Навальным незадолго до его вероятного отравления неслучайно, сообщает источник издания Pravda.ru. В окружении главы ФБК она играла одну из важнейших ролей в цепочке. Она предоставляла Навальному сведения об активах высокопоставленных россиян в Великобритании по поручениям предпринимателя Владимира Ашуркова, которого на сайте ФБК позиционировали как исполнительного директора.

С последним у Навального давно назревал конфликт из-за финансирования фонда. В свою очередь, Ашурков ранее рассказывал о совместных проектах с экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским и проживающим в Лондоне предпринимателем Евгением Чичваркиным.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что отец Марии Певчих — Константин Певчих — владеет биолабораторией и связан со стартапом Skinport, который разработал микроиглы для безболезненной доставки лекарств. Об этом говорится в его профиле на LinkedIn.

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Автор: Роман Самойлов
#россия #германия #навальный #фбк #мария певчих

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